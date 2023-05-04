Протягом найближчого часу з Авдіївки на Донеччині, де наразі точаться важкі бої, спробують евакуювати все цивільне населення.

Про це повідомив голова об’єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький в етері телемарафону.

За його словами, в Авдіївці й досі залишаються цивільні жителі. Він додав, що людей там залишилося дуже мало і швидше за все найближчим часом їх евакують з Авдіївки.

Телятицький нагадав, що з Мар’їнки ще на початку року евакуювали всіх цивільних. Наразі продовжується евакуація з Авдіївки.

Росіяни протягом доби втратили близько двох рот особового складу на Таврійському напрямку — вбитими й пораненими. Окупанти вдаються до так званих “м’ясних штурмів”, відправляючись на штурм без вогневої підтримки важкої техніки.

Також українські бійці знищили на цьому напрямку 28 одиниць військової техніки ворога, 4 склади боєприпасів, 2 БПЛА, 4 бойові броньовані машини, ЗРК “Оса”, комплекс С-300.

Ворог намагався 24 рази штурмувати українські позиції.