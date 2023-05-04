Про це повідомив голова об’єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький в етері телемарафону.
За його словами, в Авдіївці й досі залишаються цивільні жителі. Він додав, що людей там залишилося дуже мало і швидше за все найближчим часом їх евакують з Авдіївки.
Телятицький нагадав, що з Мар’їнки ще на початку року евакуювали всіх цивільних. Наразі продовжується евакуація з Авдіївки.
Росіяни протягом доби втратили близько двох рот особового складу на Таврійському напрямку — вбитими й пораненими. Окупанти вдаються до так званих “м’ясних штурмів”, відправляючись на штурм без вогневої підтримки важкої техніки.
Також українські бійці знищили на цьому напрямку 28 одиниць військової техніки ворога, 4 склади боєприпасів, 2 БПЛА, 4 бойові броньовані машини, ЗРК “Оса”, комплекс С-300.
Ворог намагався 24 рази штурмувати українські позиції.
- Протягом 3 травня російські війська вбили 2 цивільних жителів Донецької області. Люди загинули у Великій Новосілці та Зарічному.
- Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.