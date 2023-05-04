Протягом 3 травня російські війська вбили 2 цивільних жителів Донецької області. Люди загинули у Великій Новосілці та Зарічному.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Водночас ще 9 людей в області протягом доби дістали поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 487 та постраждали 3 460 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.