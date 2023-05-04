Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Водночас ще 9 людей в області протягом доби дістали поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 487 та постраждали 3 460 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
- У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість — 18 — було знищено силами ППО.
- Як відомо, свої БПЛА окупанти запускали на Київ та Одесу. За попередніми даними КМВА, над Києвом було збито всі безпілотники та ракети, водночас в Одесі три ворожі дрони поцілили у гуртожиток місцевого навчального закладу. Обійшлось без жертв.
- 3 травня посольство США в Україні попередило про “триваючу підвищену загрозу ракетних атак” в країні, зокрема по Києву.