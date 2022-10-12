З'явилася петиція, де запропонували заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні. Це стосується сфер кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури тощо.

Про це повідомили на сайті електронних петицій.

Авторка петиції закликала збільшити кількість українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографа. Зазначено, що творча спільнота має на меті розбудову цілісного та ціннісного українського культурного простору.

На момент публікації новини петиція набрала 22 197 голосів з 25 тисяч необхідних.

“Ми хочемо працювати з митцями з цивілізованого світу, для кого права людей мають значення. Просимо вас допомогти нам на культурному фронті та підтримати наше звернення”, — йдеться у повідомленні.

У петиції закликали заборонити росіянам здійснювати творчу професійну діяльність в Україні та заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та/або кіноконтенту. Зокрема це стосується етерів телеканалів. Ще автори запропонували заборонити поширення, розповсюдження, продаж продуктів російської культури як-от літературні твори, вистави, художні роботи тощо.

Зазначено, що варто вжити законодавчі заходи для збереження незалежності українського кінематографа від російського впливу. Для цього запропоновано створити разом з компетентними органами державної влади необхідні для цього засади, механізми, політики та процедури.