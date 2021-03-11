Про це повідомила пресслужба Ради суддів.

Делегати отримали  267 бюлетенів, 243 бюлетені визнано дійсними, 24 бюлетені визнано не дійсними.

Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко 109 голосів.

Зазначається, що через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з’їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.

Як повідомив голова Ради суддів Богдан Моніч, тепер має бути оголошено новий конкурс, і процедуру почнуть спочатку.