Про це повідомила пресслужба Ради суддів.
Делегати отримали 267 бюлетенів, 243 бюлетені визнано дійсними, 24 бюлетені визнано не дійсними.
Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко 109 голосів.
Зазначається, що через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з’їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.
Як повідомив голова Ради суддів Богдан Моніч, тепер має бути оголошено новий конкурс, і процедуру почнуть спочатку.
- З’їзд суддів 9 березня обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.