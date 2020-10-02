Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони.
Витік інформації з клініки зафіксував Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО.
За попередніми даними, витік стався в результаті помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки.
У Мережу злили дані працівників і клієнтів клініки. Зокрема, це їх паспортні дані, адреси, телефони, адреси електронної пошти, дані медичних карт, а також інформація про здані аналізи, поставлені діагнози і так далі.
Також у відкритому доступі виявилася інформація про результати проведення ПЛР-тестів клієнтів клініки і списки хворих на COVID-19.
“Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але і несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів в протоколі” Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) “, – вказали в РНБО.
- В Україні за минулу добу, 1 жовтня, зафіксували 4633 нових випадки зараження коронавірусом.