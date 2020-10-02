З однієї з найбільших приватник клінік Дніпра стався витік інформації, внаслідок чого стали відомі результати проведення ПЛР-тестів на COVID-19. У Мережу злили десятки тисяч записів про пацієнтів.

Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Витік інформації з клініки зафіксував Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО.

За попередніми даними, витік стався в результаті помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки.

У Мережу злили дані працівників і клієнтів клініки. Зокрема, це їх паспортні дані, адреси, телефони, адреси електронної пошти, дані медичних карт, а також інформація про здані аналізи, поставлені діагнози і так далі.

Також у відкритому доступі виявилася інформація про результати проведення ПЛР-тестів клієнтів клініки і списки хворих на COVID-19.

“Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але і несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів в протоколі” Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) “, – вказали в РНБО.