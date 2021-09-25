Родина зі штату Вермонт подала до суду на компанію Disney Cruise Line. Вони стверджують, що їх трирічна дочка постраждала через сексуальне насилля з боку 10-річної дівчини, яка була на борту того ж лайнера в січні 2020 року.

Про це повідомляє видання People.

Відповідач – компанія Disney Cruise Line зі штаб-квартирою у Флориді.

Батьки постраждалої дівчинки стверджують, що їх 3-річна дочка була на борту круїзного лайнера Disney в дитячому клубі Oceaneer Club. На камерах відеоспостереження зафіксували, як 10-річна дівчинка в костюмі принцеси Леї “поклала руку на геніталії” трирічної дівчинки, дочки позивачів. На думку позивачів та юристів, такі дії можна прирівняти до зґвалтування чи кваліфікувати, як “насильницькі дії сексуального характеру”. За ситуацією спостерігали двоє працівників лайнера, але вирішили не втручатися. “Процес” тривав приблизно 20 хвилин.

Після цього інциденту батьки 3-річної дівчинки водили дочку до психолога, оскільки в тої проявлялися ознаки жорстокого поводження.

Тепер позивачі вимагають компенсувати їм 20 мільйонів доларів.

Це підтвердили в юридичній компанії Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.