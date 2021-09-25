Про це повідомляє видання People.
Відповідач – компанія Disney Cruise Line зі штаб-квартирою у Флориді.
Батьки постраждалої дівчинки стверджують, що їх 3-річна дочка була на борту круїзного лайнера Disney в дитячому клубі Oceaneer Club. На камерах відеоспостереження зафіксували, як 10-річна дівчинка в костюмі принцеси Леї “поклала руку на геніталії” трирічної дівчинки, дочки позивачів. На думку позивачів та юристів, такі дії можна прирівняти до зґвалтування чи кваліфікувати, як “насильницькі дії сексуального характеру”. За ситуацією спостерігали двоє працівників лайнера, але вирішили не втручатися. “Процес” тривав приблизно 20 хвилин.
Після цього інциденту батьки 3-річної дівчинки водили дочку до психолога, оскільки в тої проявлялися ознаки жорстокого поводження.
Тепер позивачі вимагають компенсувати їм 20 мільйонів доларів.
Це підтвердили в юридичній компанії Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.
- У США через 15 місяців перерви офіційно відновили круїзні подорожі. Туристи та члени екіпажу мають дотримуватися рекомендацій медичних експертів. Зокрема, це стосується кількості вакцинованих членів екіпажу та пасажирів.