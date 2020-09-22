Про це Кислиця він сказав в інтерв’ю “Крим.Реаліі”.

“Я хочу віддати належне і подякувати кримськотатарським патріотам, які, незважаючи на всі утиски, залишаються в Криму. Тому що перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму – вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант в Криму – максимально видавити будь-кого – будь це кримські татари або інша етнічна меншина”, – сказав Кислиця.

Він підкреслив, що в ООН і в місії ООН з прав людини знають про цю проблему.