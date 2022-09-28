На території тимчасово окупованого Криму провели передислокацію військ. Частину авіації та моряків вивели до Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначила, що до Новоросійська перевели частину персоналу Чорноморського флоту РФ. Авіацію розподілили по російських аеродромах.

Представник ГУР Вадим Скібіцький додав, що не виключено, що окремі бойові кораблі та судна постачання теж передислокують. Можливо їх переведуть з Севастополя до Новоросійська, аби уникнути ударів.