Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Розвідка зазначила, що до Новоросійська перевели частину персоналу Чорноморського флоту РФ. Авіацію розподілили по російських аеродромах.
Представник ГУР Вадим Скібіцький додав, що не виключено, що окремі бойові кораблі та судна постачання теж передислокують. Можливо їх переведуть з Севастополя до Новоросійська, аби уникнути ударів.
Кількість угруповування при цьому не змінилася. Російські окупанти досі переміщають військові техніку, боєприпаси та особовий склад по Керченському мосту.
У тимчасово окупованому Криму посилено протиповітряну оборону. Російські військові стали “ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря”. Вони постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань.
- У Росії почали активно видавати повістки представникам інтелігенції з центральних районів та власникам приватного бізнесу. Кремль має намір ліквідувати громадян, які можуть вийти протестувати проти війни.