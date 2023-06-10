Джерело: The Washington Post

Інсайдери кажуть, що серед російської еліти існує нервозність через потужність української західної зброї.

Член російського парламенту Костянтин Затулін, який є близьким до вищого керівництва російської розвідки Федеральної служби безпеки, заявив:

“Які цілі були озвучені на початку спецоперації? Ви всі пам’ятаєте — денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та захист жителів Донецька та Луганська. За яким із цих пунктів ми сьогодні досягли результатів? Жодного”.

“Серед еліти панує дуже похмурий настрій”, — сказала Тетяна Станова, засновниця політичної аналітичної фірми “Р-Політика”. “Вони не розуміють, які плани Путіна, і сумніваються, чи адекватно він справляється з ситуацією. Це триває довгий час, але хвилювання зростає”.

Путін, здається, розраховував на зменшення рішучості Заходу підтримувати Україну, особливо через президентські вибори у 2024 році в Сполучених Штатах, де меншість республіканців виступала проти продовження високого рівня допомоги Україні. У Москві це припущення руйнується, кажуть інсайдери.

Попри те, що останніми днями російські прикордонні регіони, такі як Бєлгород, зазнали інтенсивних обстрілів і атак безпілотників, Кремль намагався применшити вплив вторгнень і зводив до мінімуму будь-яке висвітлення атак на державному телебаченні.

Атаки безпілотників у Москві, націлені на шикарні житлові комплекси, де проживають представники російської еліти, починають “дуже серйозно впливати на людей психологічно”, сказав один російський бізнесмен.

Чим довше триває війна, тим більше конфлікт “перетворюється на особисту справу росіян” і тим важче стає розглядати будь-яке виведення російських військ, незалежно від того, що російська еліта розуміє, що початок вторгнення був величезною помилкою, сказав російський мільярдер.

“Якщо ваш родич помре, ви хочете помститися за його смерть. Нікого не цікавить, хто це почав”, – сказав він. “Всі розуміють, що війна не досягла своїх цілей. Але це не вплине на хід війни. Зупинитися дуже важко. Усе залежить від результату контрнаступу”.