Сьогодні, 10 червня, Володимир Зеленський підтвердив наступ на пресконференції з нагоди візиту прем'єра Канади Джастіна Трюдо у Києві.

Джерело: BBC news

Президент Володимир Зеленський підтвердив наступ і заявив, що всі українські командувачі налаштовані позитивно.

“Я щодня на зв’язку з нашими командувачами різних напрямків – Сирським, Тарнавським, Москалевим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте”, – сказав він.

Україна отримала новий військовий пакет допомоги від Канади на суму 400 мільйонів доларів. Під час пресконференції президента України запитали про хід наступу, на що він відповів, що контрнаступальні оборонні дії в Україні тривають. Президент не розкривав деталі про їхню стадію, але підкреслив, що результати будуть відчутними.

Попередньо, про наступ заявив також президент Росії Володимир Путін, стверджуючи, що “на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей”. Проте, президент Зеленський відмовився довіряти Telegram-каналам та Путіну, закликаючи довіряти українським військовим.

Військові експерти припускали, що контрнаступ України буде спрямований на Запоріжжя, з метою відновлення доступу до Азовського моря та розділення російських окупаційних військ у регіоні на дві групи, що призвело б до послаблення боєздатності Росії та знищення сухопутного коридору до анексованого Криму.

Щодо Запорізького напрямку, представники Генштабу ЗСУ зазначили, що противник перебуває в “активній обороні”.

Україна планувала контрнаступ протягом багатьох місяців, але відкладала його початок з метою підготування військ та отримання передової військової техніки від західних союзників.