У Польщі сталися звільнення у відомстві. З Міністерства зовнішніх справ звільнили всіх чиновників, які навчалися у Московському державному інституті міжнародних відносин.

Про це повідомила Gazeta Polska.

Глава МЗС Польщі Збіґнєва Рау, московський виш є “інвестицією в діяльність російського імперіалізму” і “частиною радянської м’якої сили”.

За його словами, випускники цього університету “мали служити державному розуму Російської імперії”.

“Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації у широкому розумінні”, – підсумував очільник польської дипломатії.

Зазначимо, що раніше не повідомлялося про аналогічні звільнення через навчання у Московському державному інституті міжнародних відносин або в іншому виші.