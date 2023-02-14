Про це повідомила Gazeta Polska.
Глава МЗС Польщі Збіґнєва Рау, московський виш є “інвестицією в діяльність російського імперіалізму” і “частиною радянської м’якої сили”.
За його словами, випускники цього університету “мали служити державному розуму Російської імперії”.
“Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації у широкому розумінні”, – підсумував очільник польської дипломатії.
Зазначимо, що раніше не повідомлялося про аналогічні звільнення через навчання у Московському державному інституті міжнародних відносин або в іншому виші.
- У березні Польща планує розпочати будувати електронне загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Ділянка має охопити 200 кілометрів.