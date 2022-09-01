Стосовно Росії не планують пом'якшувати санкції навіть у випадку протестів у Німеччині через підвищення цін на енергоносії. Берлін має намір продовжувати допомогати Україні.

Про це повідомили під час виступу на Forum 2000 у Празі.

За словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Україну мають намір підтримувати “стільки, скільки буде потрібно”.

Європейські країни зіткнуться з викликом через зимову пору. Очікується, що в Німеччині можуть розпочатися протести. Анналена Бербок заявила, що і в такому випадку санкційний тиск не буде скасовано.

“Люди вийдуть на вулиці та скажуть: “Ми не можемо сплатити рахунки за електрику”. А я скажу: “Так, я знаю, і ми вам допоможемо соціальними заходами”. Але я не хочу говорити: “Добре, тоді ми припиняємо санкції проти Росії”. Ми підтримуємо Україну, а це означає, що санкції залишаться в силі й взимку”, – сказала Бербок.

Наприкінці серпня Німеччина заповнила газові сховища на понад 80%. До листопада країна планує збільшити показники до 95%.