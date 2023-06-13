Джерело: дані дослідження Private Wealth Migration Report 2023 британської консалтингової компанії Henley & Partners.
Російські мільйонери виїжджають через загрозу пов’язану з їх капіталом після повномасштабного вторгнення в Україну. Цього року прогнозується, що країну залишать близько 3 тисяч доларових мільйонерів.
Китай минулого року залишили 10 800 багатих громадян. Ймовірно, цього року їхнє число досягне 13 500 мільйонерів. Для країни такий відтік є критичним у міру уповільнення зростання китайської економіки.
Друге місце за відтоком заможніх людей посідає Індія — у 2022 році країну залишили 7 500 мільйонерів. У дослідженні прогнозують, що число досягне 6 500 осіб цього року. Проте у цій країні тенденція не викликає занепокоєння. В Індії кількість нових мільйонерів зростає швидше, ніж кількість багатих емігрантів.
Для мільйонерів найбільш привабливими є Австралія (+3800 у 2022 році та +5200 у 2023 році), ОАЕ (+5200 та +4500 відповідно), та Сінгапур (+2900 та +3200).
- Група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак витрати свої кошти вони можуть фактично лише в Росії.