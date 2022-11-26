Фото: t.me/ermaka2022

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його даними, серед 12 звільнених:

  • 4 бійців ВМС
  • 2 нацгвардійців
  • 2 прикордонників
  • 1 боєць ТрО
  • 3 цивільних (подружжя та чоловік, якого вважали зниклим безвісти).

Єрмак уточнив, що серед звільнених військових є двоє офіцерів та семеро рядових і сержантів. Це воїни, які захищали Маріуполь, Чорнобильську АЕС та острів Зміїний.

Загалом, додав глава ОПУ, цього тижня з російського полону у межах обміну вдалось звільнити 98 українців.

“Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – резюмував Єрмак.