Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його даними, серед 12 звільнених:
- 4 бійців ВМС
- 2 нацгвардійців
- 2 прикордонників
- 1 боєць ТрО
- 3 цивільних (подружжя та чоловік, якого вважали зниклим безвісти).
Єрмак уточнив, що серед звільнених військових є двоє офіцерів та семеро рядових і сержантів. Це воїни, які захищали Маріуполь, Чорнобильську АЕС та острів Зміїний.
Загалом, додав глава ОПУ, цього тижня з російського полону у межах обміну вдалось звільнити 98 українців.
“Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – резюмував Єрмак.
- Цього тижня Україна та Росія тричі провели обмін військовополоненими. На думку експертів ISW, російське міноборони збільшило кількість обмінів, щоб заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдалих спроб обміну.