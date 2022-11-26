Цього тижня Україна та Росія тричі провели обмін військовополоненими. На думку експертів ISW, російське міноборони збільшило кількість обмінів, щоб заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдалих спроб обміну.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни.

Цього тижня між Україною та Росією тричі відбулися обміни військовополоненими.

У період 23-25 листопада відбулися обміни у форматі 35х35, 50х50 та ,9х9

“Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів сама по собі є переломом – МО Росії було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося зі значною критикою через очевидну відсутність уваги до російських військовополонених протягом останніх місяців”, – зауважили експерти.

А тому збільшення частоти обмінів між військовополоненими, ймовірно, частково покликане подолати невдоволення російських військових оглядачів, які повідомляли про останні серії обмінів у відносно нейтральному тоні та наголошували на рівному співвідношенні обміну.