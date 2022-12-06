У вівторок, 6 грудня, з російського полону вдалося повернути ще 60 військовослужбовців.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зауважив на символічності обміну, який відбувся у День ЗСУ. Він уточнив, що звільнити вдалось 60 військовослужбовців, зокрема 58 чоловіків та двох жінок.

Мовиться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії та ДПСУ. Серед них – 15 офіцерів, а 45 звільнених – це рядові та сержанти.

“Це – найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя”, – написав Єрмак.

Він додав, що військових вже чекають вдома рідні.

Також, за словами Єрмака, серед звільнених сьогодні військових – 34 захисники Маріуполя, зокрема 14 оборонців “Азовсталі”.

“Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці”, – наголосив очільник ОПУ.