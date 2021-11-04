В міжнародному аеропорту “Бориспіль” викрили зловмисників, які намагалися вивезти до Непалу трьох живих вовків під виглядом лайок.

Про це повідомили в київській митниці.

З України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка, які не представляють високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тисяч гривень. Однак, під час перевірки митники виявили розбіжності з заявленими даними.

Зокрема, “собаки” подавали зовсім не характерні для них звуки — не скулили, а вили. Зовнішнім виглядом тварини також не були схожими на звичних лайок, а мали всі ознаки “вовчої статури та окраси”.

Для того, щоб точно ідентифікувати тварин залучили відповідних фахівців. Виявилось, що це вовки. Їх забрали й відправили у “Фельдман екопарк”, що у Харківський області.

Наразі щодо порушників вирішується питання складання протоколу про порушення митних правил.