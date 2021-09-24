У “Борисполі” прикордонники викрили схему незаконного ввезення девайсів Apple під виглядом “сміття”.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники викрили схему переміщення через державний кордон України партії девайсів Apple з порушенням митного законодавства.

Бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони у кейси з харчами, сміттєві пакети та в конструктивних елементах літака.

“Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу”, – пояснюють у відомстві

Під час огляду літака рейсу Дубай-Київ виявили 85 девайсів марки Apple.

Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

За попередньою інформацією, до схеми загалом було залучено близько 10 осіб, а сума оцінки товару сягає 100 тисяч доларів.