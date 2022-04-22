Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про те, як відбувається онлайн-продаж марки "Русскій воєнний корабль, іді…", яка набула популярності серед українців.

Про це йдеться у дописі Смілянського у Facebook.

Очільник “Укрпошти” залишив посилання на сайт, де можна придбати марку та повідомив, що першу годину з початку продажу було оброблено понад 1100 замовлень.

“Будемо намагатись опрацьовувати всі що проходять. Максимум виходячи з кількості марок 100 000 та ліміту 1 лист (6 марок) в 1 замовленні – до 15000 замовлень. Всю статистику як тільки буде прийняте останнє замовлення дамо відкрито”, – написав він.

Смілянський також вибачився перед українцями за незручності під час оформлення замовлення на сайті. За його словами, пропускна можливість сайту – 20 000 користувачів одночасно, а зараз, через велику кількість бажаючих придбати марку з курсом для російського корабля, сайт працює з перебоями.

“Ми будемо враховувати всі недоліки. Нагадую – це сайт продажу марок, а поки не Амазон”, – додав Смілянський.

Він також нагадав, що вже скоро “Укрпошта” випустить ще одну марку з назвою “Руський Воєнний Корабель – Всьо”. Її тираж становитиме 5 мільйонів, тому вистачити має всім бажаючим.

Опісля Ігор Смілянський опублікував ще один допис, у якому повідомив, що станом на 10:35 виконано понад 2500 замовлень в інтернет-магазині.