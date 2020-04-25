Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

За минулу добу противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відповідь на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” наші підрозділи зафіксували п’ять порушень режиму “Тиша”: неподалік Павлополя, Старогнатівки та Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації вдалися до п’яти обстрілів, більшість з яких із заборонного Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, поруч з Оріховим, біля населеного пункту Хутір Вільний, Новоолександрівки, Новотошківського та Новозванівки.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання “Схід”. По позиціях в районі Авдіївки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.