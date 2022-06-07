Минулої доби, 6 червня, від рук російських армійців загинуло 4 мирних мешканців Донецької області. Ще 7 - поранені.

Про це у Facebook написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, у понеділок, 6 червня, окупанти вбили двох жителів Нью-Йорка, одного мешканця Часового Яру та одного жителя Пісків.

Окрім цього, ще семеро мирних жителів Донецької області отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Кириленко додав, що місцевій владі Донеччини вдалось також уточнити інформацію щодо одного загиблого та двох поранених осіб у Лиманській громаді.

Також у Костянтинівці зареєстровано чотирьох цивільних, які були поранені у Луганській області.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – резюмував Кириленко.