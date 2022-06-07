Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення України. Зокрема у ніч на 7 червня загарбники укотре здійснили обстріл однієї з громад у Дніпропетровській області.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ніч у регіоні знову була неспокійною.

Так, російські армійці укотре здійснили обстріл Криворізького району області.

Окупанти відкрили вогонь по Зеленодольській громаді з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.

“У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки”, – написав Резніченко.