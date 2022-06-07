Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ніч у регіоні знову була неспокійною.
Так, російські армійці укотре здійснили обстріл Криворізького району області.
Окупанти відкрили вогонь по Зеленодольській громаді з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.
“У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки”, – написав Резніченко.
- Нагадаємо, на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, якщо ті здаються їм підозрілими.
- Також під час тимчасової окупації російські військові вбили мера Гостомеля та двох волонтерів.
- Окрім цього у Миколаєві вранці 6 червня лунали вибухи, тому жителів закликали бути пильними. У небі над Полтавською областю вдалося збити російську ракету.