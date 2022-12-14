За минулу добу, 13 грудня, російські окупанти поранили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними у вівторок, 13 грудня, внаслідок російських обстрілів було поранено двох жителів Донеччини.

Один поранений у Гірнику, другий – у Кліщіївці.

Загалом же, з початку повномасштабного російського вторгнення, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 1255 мирних мешканців, а 2738 отримали поранення.

Водночас Кириленко уточнив, що ці дані – без врахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.