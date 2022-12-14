Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними у вівторок, 13 грудня, внаслідок російських обстрілів було поранено двох жителів Донеччини.
Один поранений у Гірнику, другий – у Кліщіївці.
Загалом же, з початку повномасштабного російського вторгнення, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 1255 мирних мешканців, а 2738 отримали поранення.
Водночас Кириленко уточнив, що ці дані – без врахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- 12 грудня, на Донеччині внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло троє цивільних, а ще 16 отримали поранення.