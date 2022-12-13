Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, у понеділок, 12 грудня, внаслідок російських обстрілів загинули двоє жителів Гірника та один мешканець Часового Яру.
Окрім цього, ще 16 осіб були поранені.
Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, у Донецькій області росіян вбили 1255 та поранили 2736 цивільних.
Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Російські окупанти обстріляли місто Гірник Донецької області. Внаслідок атаки з реактивних систем залпового вогню “Ураган” вісім осіб отримали поранення.