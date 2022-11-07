Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Заступник голови ОПУ зазначив, що російські військові “воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками”.
Протягом минулої доби росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак було зруйновано 16 об’єктів цивільної інфраструктури.
“Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким,— додав він.
Оновлено. Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram поширив світлини наслідків обстрілів. Окупанти завдали удару по одному із сіл регіону з комплексів С-300.
За добу окупанти обстріляли Запорізьку область понад 50 разів: одна людина загинула (оновлено) // 4 фото
Вночі 6 листопада росіяни влучили по житловому кварталу у Запоріжжі, передавав у Telegram в.о. мера міста Анатолій Куртєв. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.
Пізніше в.о. мера додав, що окупанти зруйнували будівлю цивільної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.
- У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами “вибивають” покази.
- У міністерстві охорони здоров’я підрахували, що за вісім місяців війни росіяни пошкодили 1100 медичних закладів. Зокрема 144 об’єкти зруйновані повністю.