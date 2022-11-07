Зранку росіяни почали обстрілювати село Кущове (Запорізька область). Окупанти за добу обстріляли регіон 52 рази внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Заступник голови ОПУ зазначив, що російські військові “воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками”.

Протягом минулої доби росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак було зруйновано 16 об’єктів цивільної інфраструктури.

“Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким,— додав він. Оновлено. Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram поширив світлини наслідків обстрілів. Окупанти завдали удару по одному із сіл регіону з комплексів С-300.







За добу окупанти обстріляли Запорізьку область понад 50 разів: одна людина загинула (оновлено) // 4 фото

Вночі 6 листопада росіяни влучили по житловому кварталу у Запоріжжі, передавав у Telegram в.о. мера міста Анатолій Куртєв. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Пізніше в.о. мера додав, що окупанти зруйнували будівлю цивільної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.