Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
У відомстві зауважили, що найбільше медичних об’єктів постраждало на Харківщині – 249 та Донеччині – 210 лікарень.
На третьому місці Миколаївська область, там росіяни пошкодили – 148 медичних будівель. У Київській – 121 об’єкт, з них 41 – у самій столиці.
Значна кількість медзакладів постраждали також у Чернігівській та Херсонській областях.
Водночас, зауважили у пресслужбі, 95 обʼєктів будівель наразі повністю відновлені, ще 204 – частково.
“Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень”, – пояснили у МОЗ.
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