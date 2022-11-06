У міністерстві охорони здоров’я підрахували, що за вісім місяців війни росіяни пошкодили 1100 медичних закладів. Зокрема 144 об’єкти зруйновані повністю.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

У відомстві зауважили, що найбільше медичних об’єктів постраждало на Харківщині – 249 та Донеччині – 210 лікарень.

На третьому місці Миколаївська область, там росіяни пошкодили – 148 медичних будівель. У Київській – 121 об’єкт, з них 41 – у самій столиці.

Значна кількість медзакладів постраждали також у Чернігівській та Херсонській областях.

Водночас, зауважили у пресслужбі, 95 обʼєктів будівель наразі повністю відновлені, ще 204 – частково.

“Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень”, – пояснили у МОЗ.