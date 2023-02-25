Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією минулої доби війська РФ поранили п’ятьох цивільних в області.
Мовиться про двох мешканців Часового Яру та по одному жителю Бахмута, Донецького і Костянтинівки.
Загалом, за рік повномасштабного вторгнення, російські армійці вбили 1384 та поранили 3090 мирних донеччан.
Ці дані – без врахування кількості жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- 24 лютого російські військові завдали удару по передмістю Запоріжжя. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.