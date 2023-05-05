Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, напередодні внаслідок російських обстрілів загинув один мешканець Нью-Йорка та один мешканець Бахмута.
Ще п’ятеро осіб – троє у Нью-Йорку та одному у Миколаївці і Торецьку – зазнали поранень.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1491 мирних мешканців, ще 3474 – постраждали.
Ці дані – без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Протягом найближчого часу з Авдіївки на Донеччині, де наразі точаться важкі бої, спробують евакуювати все цивільне населення.