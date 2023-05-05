Протягом минулої доби, 4 травня, російські окупанти вбили двох мешканців Донецької області. Ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, напередодні внаслідок російських обстрілів загинув один мешканець Нью-Йорка та один мешканець Бахмута.

Ще п’ятеро осіб – троє у Нью-Йорку та одному у Миколаївці і Торецьку – зазнали поранень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1491 мирних мешканців, ще 3474 – постраждали.

Ці дані – без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.