За добу окупанти вбили двох цивільних на Донеччині

Протягом 9 лютого у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних осіб, ще одинадцять отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, жертвами вчорашніх російських обстрілів стали двоє мешканців Плещіївки.

Окрім цього, ще одинадцять цивільних – четверо у Бахмуті, двоє у Новоградівці та по одному у Плещіївці, Предтечиному, Парасковіївці, Сіверську та Часовому Ярі – були поранені.

Загалом унаслідок російських обстрілів у Донецькій області з 24 лютого 2022 року загинуло 1356 цивільних, ще 3020 отримали поранення.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.