Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, напередодні російські окупанти вбили одного мирного жителя у Курахівці.
Ще дев’ятеро осіб – троє у Костянтинівці, по двоє у Бахмуті і Нетайловому, а також по одному у Курахівці та Великій Новосілці – зазнали поранень.
Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1388 та постраждали 3105 цивільних осіб.
Ці дані – без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Протягом дня, 27 лютого, російське вороже військо вдарило по двох районах Дніпропетровщини. Зокрема, армійці РФ обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони.