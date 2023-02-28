Протягом понеділка, 27 лютого, унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один цивільний. Ще дев'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, напередодні російські окупанти вбили одного мирного жителя у Курахівці.

Ще дев’ятеро осіб – троє у Костянтинівці, по двоє у Бахмуті і Нетайловому, а також по одному у Курахівці та Великій Новосілці – зазнали поранень.

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1388 та постраждали 3105 цивільних осіб.

Ці дані – без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.