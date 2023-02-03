2 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, ще вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, минулої доби російські загарбники вбили одного мешканця Краматорська.

Ще восьмеро осіб – шестеро у Краматорську та двоє у Бахмуті – отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинуло 1343 та постраждало 2969 мирних осіб.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.