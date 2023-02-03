Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, минулої доби російські загарбники вбили одного мешканця Краматорська.

Ще восьмеро осіб – шестеро у Краматорську та двоє у Бахмуті – отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинуло 1343 та постраждало 2969 мирних осіб.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.