Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, минулої доби російські загарбники вбили одного мешканця Краматорська.
Ще восьмеро осіб – шестеро у Краматорську та двоє у Бахмуті – отримали поранення.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинуло 1343 та постраждало 2969 мирних осіб.
Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- 2 лютого російські окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську у Донецькій області. Ворожі ракети пошкодили низку будівель, зокрема житлові багатоповерхівки. Є постраждалі.