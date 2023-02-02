2 лютого російські окупанти знову вдарили ракетами по краматорську у Донецькій області. Ворожі ракети пошкодили низку будівель, зокрема житлові багатоповерхівки. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, війська РФ завдали двох ракетних ударів по центральній частині Краматорська.

“Знову – по центру міста, по житловій забудові”, – зазначив Кириленко.

Трохи згодом він додав, що унаслідок ракетного удару росіян по Краматорську поранення отримали щонайменше 5 осіб.

Він підтвердив, го по місту вдарили двома ракетами та зазначив, що пошкоджень зазнали 13 двоповерхових будинків, 3 чотириповерхових будинки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки.

“На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану окупантами. Але! Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області — це питання життя і смерті”, – наголосив він.

Як відомо, пізно ввечері 1 лютого війська РФ завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці Краматорська, внаслідок чого загинуло троє та постраждало вісімнадцять осіб.

Згідно з даними поліціянтів, удару було завдано балістичною ракетою класу земля-земля “Іскандер-К”.