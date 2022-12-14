Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, окупанти обстрілювали регіон з артилерії, РСЗВ, танків, а також мінометів. Загалом було зафіксовано 42 обстріли.
Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися житлові квартали Херсона.
Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні і багатоквартирні будинки.”
“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 жителів області отримав поранення”, – написав Янушевич.
- За минулу добу, 13 грудня, російські окупанти поранили двох мирних жителів Донецької області.