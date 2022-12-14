Протягом вівторка, 13 грудня, російські армійці 42 рази обстрілювали населені пункти звільненої частини Херсонщину. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, окупанти обстрілювали регіон з артилерії, РСЗВ, танків, а також мінометів. Загалом було зафіксовано 42 обстріли.

Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися житлові квартали Херсона.

Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні і багатоквартирні будинки.”

“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 жителів області отримав поранення”, – написав Янушевич.