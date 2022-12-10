У п'ятницю, 9 грудня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранення отримали четверо цивільних.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, 9 грудня війська РФ, обстрілюючи Донецьку область, поранили чотирьох мирних мешканців.

Поранено двох осіб у Бахмуті та по одній людині в Авдіївці і Костянтинівці.

Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення, від рук окупантів загинуло 1251 та поранено 2715 жителів Донеччини.

Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.