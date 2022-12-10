Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, 9 грудня війська РФ, обстрілюючи Донецьку область, поранили чотирьох мирних мешканців.
Поранено двох осіб у Бахмуті та по одній людині в Авдіївці і Костянтинівці.
Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення, від рук окупантів загинуло 1251 та поранено 2715 жителів Донеччини.
Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- У ніч на 10 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок злочинних дій росіян постраждало 4 осіб. Всі постраждалі – літні люди.