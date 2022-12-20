Протягом понеділка, 19 грудня, унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло троє цивільних жителів, ще п'ятеро - поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, за минулу добу від рук російських окупантів загинуло ще троє мирних жителів Донецької області. Мовиться про двох мешканців Бахмута та одного жителя Залізного.

Окрім цього через ворожі обстріли п’ятеро осіб отримали поранення. Серед них двоє жителів Бахмута, та по одному жителю Щербинівки, Очеретиного та Лиману.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення військ РФ – 24 лютого 2022 року – окупанти вбили 1271 мешканцю Донеччини та поранили 2762 особи.

Ці дані, як наголосив очільник Донеччини, без врахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.