16 лютого унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло п'ятеро мирних мешканців. Ще десять були поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією протягом минулої доби внаслідок обстрілів РФ загинуло 5 осіб. Всі – мешканці Бахмута.

Окрім цього, ще 10 мирних зазнали поранень. Серед них 9 мешканців Бахмута та один житель Авдіївки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Донецькій області від рук окупантів загинуло 1372 особи, ще 3062 були поранені.

Ці дані – без урахування кількості жертв і постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.