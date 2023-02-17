Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією протягом минулої доби внаслідок обстрілів РФ загинуло 5 осіб. Всі – мешканці Бахмута.
Окрім цього, ще 10 мирних зазнали поранень. Серед них 9 мешканців Бахмута та один житель Авдіївки.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Донецькій області від рук окупантів загинуло 1372 особи, ще 3062 були поранені.
Ці дані – без урахування кількості жертв і постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Вранці 16 лютого російські окупанти завдали ракетних ударів по Вовчанську на Харківщині. Поранень зазнали шестеро осіб – всі є фахівцями, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв’язку.