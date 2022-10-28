Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, вчора російські окупанти вбили 2 жителів Бахмута та одного жителя Святогірська.
Окрім цього, в деокупованому Шандриголовому правоохоронці виявили тіла 5 мирних осіб, які загинули під час окупації.
Також відомо. що за минулу добу було поранено 9 осіб: 5 у Бахмуті, 2 у Бахмутському та по одній особі у Північному і Зорі.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – на Донеччині було вбито 1112 осіб, поранено – 2483.
Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- За добу російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів Донецької області, внаслідок 15 обстрілів є загиблі та травмовані серед мирного населення.