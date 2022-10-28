За минулу добу, 27 жовтня, російські окупанти вбили чотирьох мирних мешканців Донецької області. Окрім цього, 27 жовтня було виявлено ще п'ять тіл мирних осіб, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, вчора російські окупанти вбили 2 жителів Бахмута та одного жителя Святогірська.

Окрім цього, в деокупованому Шандриголовому правоохоронці виявили тіла 5 мирних осіб, які загинули під час окупації.

Також відомо. що за минулу добу було поранено 9 осіб: 5 у Бахмуті, 2 у Бахмутському та по одній особі у Північному і Зорі.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – на Донеччині було вбито 1112 осіб, поранено – 2483.

Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.