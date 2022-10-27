За добу російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів Донецької області, внаслідок 15 обстрілів є загиблі та травмовані серед мирного населення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, селищі міського типу Велика Новосілка, селах Дружба, Хромове, Архангельське, Ямполівка. Внаслідок російських атак зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об’єктів – оселі та інфраструктуру. Також є загиблі й травмовані.

Російські загарбники обстрілювали Донецьку область з артилерії, реактивної системи залпового вогню “Ураган” та мінометів.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих атак також зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків, приміщення колишнього цегляного заводу, будівлю фармацевтичної компанії, технікум, господарчі споруди, гаражі.

Крім того, окупанти б’ють по Бахмуту. Внаслідок артилерійських атак загинули цивільні мешканці. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, 6 приватних та 2 багатоквартирних будинки.

Натомість вдалося евакуювати ще 185 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 26 300 осіб, серед них 4117 – діти, 1593 – особи з інвалідністю.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 103 людей загинули та 2 474 отримали поранення. Проте це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.