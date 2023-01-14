Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, напередодні внаслідок злочинних дій російських окупантів загинула одна людина у Бахмуті.
Окрім цього, внаслідок російських обстрілів поранення отримали троє осіб: двоє у Кураховому та один у Костянтинівці.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення жертвами російських обстрілів стали вже 1300 мешканців Донеччини, кількість постраждалих зросла до 2845.
Ці дані – без урахування кількості жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. У ніч на 14 січня під ворожим вогнем знову опинився Нікопольський район.