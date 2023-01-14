У п'ятницю, 13 січня, внаслідок російських обстрілів загинув один житель Донецької області. Ще троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, напередодні внаслідок злочинних дій російських окупантів загинула одна людина у Бахмуті.

Окрім цього, внаслідок російських обстрілів поранення отримали троє осіб: двоє у Кураховому та один у Костянтинівці.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення жертвами російських обстрілів стали вже 1300 мешканців Донеччини, кількість постраждалих зросла до 2845.

Ці дані – без урахування кількості жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.