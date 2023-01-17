Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, 16 січня унаслідок російських обстрілів у регіоні загинуло двоє мирних осіб. Мовиться про одно мешканця Бахмута та одного мешканця Сєверного.
Окрім цього, ще одна людина у Ягідному отримала поранення.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1309 та поранили 2857 жителів Донеччини.
Ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- У ніч на 17 січня російські військові атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.