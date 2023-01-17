Протягом 16 січня у Донецькій області від рук російських окупантів загинуло двоє цивільних.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, 16 січня унаслідок російських обстрілів у регіоні загинуло двоє мирних осіб. Мовиться про одно мешканця Бахмута та одного мешканця Сєверного.

Окрім цього, ще одна людина у Ягідному отримала поранення.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1309 та поранили 2857 жителів Донеччини.

Ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.