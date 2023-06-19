Під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

За її словами, в цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2.

На сході, як відзначила посадовиця, ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках.

Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. “Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців”, – запевнила Маляр.

Також за минулий тиждень на сході противник здійснив більше ніж 5800 обстрілів та використав 277.022 боєприпаси

На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10125 вогневих завдання.

Відтак, ЗСУ звільнили 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.

Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

“За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора”, – зауважила заступниця міністр оборони.

Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.