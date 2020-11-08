За минулу добу, 7 листопада, у Києві виявили ще 943 хворих на COVID-19. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 867 киян.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

На сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

526 жінок віком від 18 до 95 років

371 чоловік віком від 18 до 95 років

24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років

27 медиків.

До лікарень госпіталізували 97 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції.

Одужали за добу 117 киян. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128. Та 111 випадків – у Дніпровському районі.