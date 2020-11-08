Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

На сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

  • 526 жінок віком від 18 до 95 років
  • 371 чоловік віком від 18 до 95 років
  • 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років
  • 27 медиків.

До лікарень госпіталізували 97 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції.

Одужали за добу 117 киян. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128. Та 111 випадків – у Дніпровському районі.

  • 6 листопада у Києві зафіксували 854 нових випадків коронавірусу COVID-19. Ще 11 хворих померли.