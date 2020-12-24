Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 721 особа;
- летальних випадків – 223;
- одужало – 15 775 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 001 132 особи;
- одужало – 631 435 осіб;
- летальних випадків – 17 395;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 105 040 випадків;
- Вінницька область – 21 490 випадків;
- Волинська область – 31 917 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
- Донецька область – 33 738 випадків;
- Житомирська область – 37 468 випадків;
- Закарпатська область – 27 543 випадки;
- Запорізька область – 50 115 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
- Київська область – 55 497 випадків;
- Кіровоградська область – 8 090 випадків;
- Луганська область – 9 443 випадки;
- Львівська область – 58 372 випадки;
- Миколаївська область – 28 351 випадок;
- Одеська область – 66 971 випадок;
- Полтавська область – 33 509 випадків;
- Рівненська область – 39 634 випадки;
- Сумська область – 38 923 випадки;
- Тернопільська область – 32 972 випадки;
- Харківська область – 66 788 випадків;
- Херсонська область – 16 408 випадків;
- Хмельницька область – 37 600 випадків;
- Черкаська область – 36 418 випадків;
- Чернівецька область – 38 914 випадків;
- Чернігівська область – 28 275 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
- Станом на 23 грудня в Україні підтверджено понад 10,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добова кількість одужань перевищує цей показник більш ніж на 5 тисяч.