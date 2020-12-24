Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 721 особа;
  • летальних випадків – 223;
  • одужало – 15 775 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 001 132 особи;
  • одужало – 631 435 осіб;
  • летальних випадків – 17 395;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 105 040 випадків;
  • Вінницька область – 21 490 випадків;
  • Волинська область – 31 917 випадків;
  • Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
  • Донецька область – 33 738 випадків;
  • Житомирська область – 37 468 випадків;
  • Закарпатська область – 27 543 випадки;
  • Запорізька область – 50 115 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
  • Київська область – 55 497 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 090 випадків;
  • Луганська область – 9 443 випадки;
  • Львівська область – 58 372 випадки;
  • Миколаївська область – 28 351 випадок;
  • Одеська область – 66 971 випадок;
  • Полтавська область – 33 509 випадків;
  • Рівненська область – 39 634 випадки;
  • Сумська область – 38 923 випадки;
  • Тернопільська область – 32 972 випадки;
  • Харківська область – 66 788 випадків;
  • Херсонська область – 16 408 випадків;
  • Хмельницька область – 37 600 випадків;
  • Черкаська область – 36 418 випадків;
  • Чернівецька область – 38 914 випадків;
  • Чернігівська область – 28 275 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

  • Станом на 23 грудня в Україні підтверджено понад 10,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добова кількість одужань перевищує цей показник більш ніж на 5 тисяч.