Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 10 136 людей: з них 537 дітей і 422 медика.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
Протягом доби померли 275 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 172 людини.
Одужали за добу 15 372 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 615 660 пацієнтів.
Всього в Україні зафіксовано 989 642 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 61 445 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 41 219, а методом ІФА – 20 226).
За весь час було проведено 5 млн 348 тис. 820 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 103 663 випадки; 1779 людей померли, 34 928 одужали;
• Вінницька область – 21 259 випадків; 368 людей померли, 13 589 одужали;
• Волинська область – 31 490 випадків; 495 осіб померли, 25 368 одужали;
• Дніпропетровська область – 54 625 випадків; 1279 осіб померли, 41 533 одужали;
• Донецька область – 33 102 випадки; 669 пацієнтів померли, 23 362 одужали;
• Житомирська область – 36 975 випадків; 622 людини померли, 29 565 одужали;
• Закарпатська область – 27 391 випадок; 614 осіб померли, 21 756 одужали;
• Запорізька область – 49 341 випадок; 495 людей померли, 16 584 одужали;
• Івано-Франківська область – 42 300 випадків; 781 пацієнт помер, 22 135 одужали;
• Київська область – 54 831 випадок; 899 осіб померли, 27 354 одужали;
• Кіровоградська область – 7949 випадків; 234 людини померли, 3453 одужали;
• Луганська область – 9181 випадок; 256 пацієнтів померли, 6546 одужали;
• Львівська область – 57 906 випадків; 1671 пацієнт помер, 42 821 одужав;
• Миколаївська область – 27 970 випадків; 460 осіб померли, 12 760 одужали;
• Одеська область – 66 295 випадків; 959 людей померли, 29 285 одужали;
• Полтавська область – 32 945 випадків; 691 пацієнт помер, 24 279 одужали;
• Рівненська область – 39 251 випадок; 484 людини померли, 34 106 одужали;
• Сумська область – 38 501 випадок; 506 осіб померли, 31 579 одужали;
• Тернопільська область – 32 738 випадків; 444 людини померли, 28 701 одужали;
• Харківська область – 66 243 випадки; 1008 осіб померли, 51 419 одужали;
• Херсонська область – 16 162 випадки; 386 осіб померли, 6834 одужали;
• Хмельницька область – 37 142 випадки; 628 пацієнтів померли, 30 228 одужали;
• Черкаська область – 35 938 випадків; 328 людей померли, 17 713 одужали;
• Чернівецька область – 38 721 випадок; 749 осіб померли, 26 142 одужали;
• Чернігівська область – 27 723 випадки; 367 пацієнтів померли, 13 620 одужали.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв’язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.