Станом на 23 грудня в Україні підтверджено понад 10,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добова кількість одужань перевищує цей показник більш ніж на 5 тисяч.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 10 136 людей: з них 537 дітей і 422 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Протягом доби померли 275 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 172 людини. Одужали за добу 15 372 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 615 660 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 989 642 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 61 445 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 41 219, а методом ІФА – 20 226).

За весь час було проведено 5 млн 348 тис. 820 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 103 663 випадки; 1779 людей померли, 34 928 одужали;

• Вінницька область – 21 259 випадків; 368 людей померли, 13 589 одужали;

• Волинська область – 31 490 випадків; 495 осіб померли, 25 368 одужали;

• Дніпропетровська область – 54 625 випадків; 1279 осіб померли, 41 533 одужали;

• Донецька область – 33 102 випадки; 669 пацієнтів померли, 23 362 одужали;

• Житомирська область – 36 975 випадків; 622 людини померли, 29 565 одужали;

• Закарпатська область – 27 391 випадок; 614 осіб померли, 21 756 одужали;

• Запорізька область – 49 341 випадок; 495 людей померли, 16 584 одужали;

• Івано-Франківська область – 42 300 випадків; 781 пацієнт помер, 22 135 одужали;

• Київська область – 54 831 випадок; 899 осіб померли, 27 354 одужали;

• Кіровоградська область – 7949 випадків; 234 людини померли, 3453 одужали;

• Луганська область – 9181 випадок; 256 пацієнтів померли, 6546 одужали;

• Львівська область – 57 906 випадків; 1671 пацієнт помер, 42 821 одужав;

• Миколаївська область – 27 970 випадків; 460 осіб померли, 12 760 одужали;

• Одеська область – 66 295 випадків; 959 людей померли, 29 285 одужали;

• Полтавська область – 32 945 випадків; 691 пацієнт помер, 24 279 одужали;

• Рівненська область – 39 251 випадок; 484 людини померли, 34 106 одужали;

• Сумська область – 38 501 випадок; 506 осіб померли, 31 579 одужали;

• Тернопільська область – 32 738 випадків; 444 людини померли, 28 701 одужали;

• Харківська область – 66 243 випадки; 1008 осіб померли, 51 419 одужали;

• Херсонська область – 16 162 випадки; 386 осіб померли, 6834 одужали;

• Хмельницька область – 37 142 випадки; 628 пацієнтів померли, 30 228 одужали;

• Черкаська область – 35 938 випадків; 328 людей померли, 17 713 одужали;

• Чернівецька область – 38 721 випадок; 749 осіб померли, 26 142 одужали;

• Чернігівська область – 27 723 випадки; 367 пацієнтів померли, 13 620 одужали.