За минулу добу в Україні зафіксовано 11833 нових випадки COVID-19. Захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 887 осіб;

виписано з лікарень – 4 118 осіб;

летальних випадків – 289;

одужало – 5 467 осіб;

здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 489 023 особи;

одужало – 1 237 676 осіб;

летальних випадків – 28 986;

проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.