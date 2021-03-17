Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 887 осіб;
- виписано з лікарень – 4 118 осіб;
- летальних випадків – 289;
- одужало – 5 467 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 489 023 особи;
- одужало – 1 237 676 осіб;
- летальних випадків – 28 986;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 121 випадок;
Вінницька область – 750 випадків;
Волинська область – 239 випадків;
Дніпропетровська область – 539 випадків;
Донецька область – 373 випадки;
Житомирська область – 482 випадки;
Закарпатська – 557 випадків;
Запорізька область – 348 випадків;
Івано-Франківська область – 506 випадків;
Київська область – 630 випадків;
Кіровоградська область – 112 випадків;
Луганська область – 110 випадків;
Львівська область – 884 випадки;
Миколаївська область – 452 випадки;
Одеська область – 883 випадки;
Полтавська область – 265 випадків;
Рівненська область – 433 випадки;
Сумська область – 283 випадки;
Тернопільська область – 485 випадків;
Харківська область – 750 випадків;
Херсонська область – 66 випадків;
Хмельницька область – 703 випадки;
Черкаська область – 297 випадків;
Чернівецька область – 481 випадок;
Чернігівська область – 84 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
- Лабораторія на базі німецької клініки Шаріте підтвердила циркуляцію мутованого британського штаму коронавірусу у ще двох областях України.