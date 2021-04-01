Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5160 осіб;
- виписано з лікарень – 5 065 осіб;
- летальних випадків – 421;
- одужало – 9 602 особи;
- здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 691 737 осіб;
- одужало – 1 323 083 особи;
- летальних випадків – 33 246;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 150 випадків;
Вінницька область – 849 випадків;
Волинська область – 490 випадків;
Дніпропетровська область – 974 випадки;
Донецька область – 484 випадки;
Житомирська область – 1 037 випадків;
Закарпатська – 651 випадок;
Запорізька область – 627 випадків;
Івано-Франківська область – 458 випадків;
Київська область – 962 випадки;
Кіровоградська область – 203 випадки;
Луганська область – 232 випадки;
Львівська область – 1 141 випадок;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 1 305 випадків;
Полтавська область – 812 випадків;
Рівненська область – 665 випадків;
Сумська область – 773 випадки;
Тернопільська область – 741 випадок;
Харківська область – 620 випадків;
Херсонська область – 269 випадків;
Хмельницька область – 1 142 випадки;
Черкаська область – 605 випадків;
Чернівецька область – 442 випадки;
Чернігівська область – 610 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.