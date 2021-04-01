За минулу добу в Україні зафіксовано 17 569 нових випадків COVID-19. Захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5160 осіб;

виписано з лікарень – 5 065 осіб;

летальних випадків – 421;

одужало – 9 602 особи;

здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 691 737 осіб;

одужало – 1 323 083 особи;

летальних випадків – 33 246;

проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 150 випадків;

Вінницька область – 849 випадків;

Волинська область – 490 випадків;

Дніпропетровська область – 974 випадки;

Донецька область – 484 випадки;

Житомирська область – 1 037 випадків;

Закарпатська – 651 випадок;

Запорізька область – 627 випадків;

Івано-Франківська область – 458 випадків;

Київська область – 962 випадки;

Кіровоградська область – 203 випадки;

Луганська область – 232 випадки;

Львівська область – 1 141 випадок;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 1 305 випадків;

Полтавська область – 812 випадків;

Рівненська область – 665 випадків;

Сумська область – 773 випадки;

Тернопільська область – 741 випадок;

Харківська область – 620 випадків;

Херсонська область – 269 випадків;

Хмельницька область – 1 142 випадки;

Черкаська область – 605 випадків;

Чернівецька область – 442 випадки;

Чернігівська область – 610 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.