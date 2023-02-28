Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП.
Загалом зафіксовано 119 обстрілів, з яких 18 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон.
У місті внаслідок обстрілів пошкоджено школу, а також приватні і багатоквартирні будинки.
Також внаслідок ворожих обстрілів минулої доби поранень зазнали троє мирних мешканців.
- Військові РФ продовжують обстрілювати цивільних та інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області. Там, пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди.