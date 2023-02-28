Протягом понеділка, 27 лютого, російські окупати понад сотню разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП.

Загалом зафіксовано 119 обстрілів, з яких 18 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон.

У місті внаслідок обстрілів пошкоджено школу, а також приватні і багатоквартирні будинки.

Також внаслідок ворожих обстрілів минулої доби поранень зазнали троє мирних мешканців.