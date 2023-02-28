Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, вчора, після 12:00, внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди: “На щастя, без постраждалих”, — додав Синєгубов.
Водночас у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Голова ОВА зауважив, що в області зберігається висока мінна небезпека. Зранку 28 лютого в селі Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Наразі він госпіталізований з осколковим пораненням.
Також на лінії зіткнення ЗСУ продовжують давати відсіч росіянам та завдають їм відчутних втрат, пише Синєгубов.
- У ніч на 28 лютого російські війська завдали удару по території Нікополя Дніпропетровської області. Там зруйновано житлові будинки та готель.
- Протягом понеділка, 27 лютого, унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один цивільний. Ще дев’ятеро зазнали поранень.