Військові РФ продовжують обстрілювати цивільних та інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Там, пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, вчора, після 12:00, внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди: “На щастя, без постраждалих”, — додав Синєгубов.

Водночас у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Голова ОВА зауважив, що в області зберігається висока мінна небезпека. Зранку 28 лютого в селі Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Наразі він госпіталізований з осколковим пораненням.

Також на лінії зіткнення ЗСУ продовжують давати відсіч росіянам та завдають їм відчутних втрат, пише Синєгубов.