У п'ятницю, 9 грудня, війська РФ 51 раз відкривали вогонь по Херсонській області. Внаслідок злочинних дій окупантів загинуло двоє цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, російські армійці відкривали вогонь по населених пунктах Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Під ворожим вогнем укотре опинились житлові квартали Херсона. Зокрема окупати поцілили у територію заводу, медзаклад, магазини, кафе, складські приміщення, а також приватні та багатоквартирні будинки.

“На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед мирного населення. Рашисти вбили 2 людей, ще 8 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – повідомив Янушевич.