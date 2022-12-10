Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією, російські армійці відкривали вогонь по населених пунктах Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Під ворожим вогнем укотре опинились житлові квартали Херсона. Зокрема окупати поцілили у територію заводу, медзаклад, магазини, кафе, складські приміщення, а також приватні та багатоквартирні будинки.
“На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед мирного населення. Рашисти вбили 2 людей, ще 8 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – повідомив Янушевич.
- Протягом 9 грудня російські окупанти обстріляли дві лікарні у Херсонській області.