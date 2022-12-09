У четвер, 8 грудня, у Донецькій області внаслідок обстрілів росіян загинуло п'ятеро мирних жителів. Ще двоє - поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, протягом минулої доби на Донеччині росіянами було вбито 5 цивільних. Загинуло троє мирних у Бахмуті та по одному цивільному у Торецьку і Нетайловому.

Ще двоє осіб у Торецьку отримали поранення.

Загалом, за офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області від рук російських армійців загинула 1 251 особа, а 2 711 отримали поранення.

Ці дані – без врахування кількості жертв і поранених у Маріуполі та Волновасі.