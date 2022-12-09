Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, протягом минулої доби на Донеччині росіянами було вбито 5 цивільних. Загинуло троє мирних у Бахмуті та по одному цивільному у Торецьку і Нетайловому.
Ще двоє осіб у Торецьку отримали поранення.
Загалом, за офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області від рук російських армійців загинула 1 251 особа, а 2 711 отримали поранення.
Ці дані – без врахування кількості жертв і поранених у Маріуполі та Волновасі.
- Протягом 7 грудня російські військові вбили 9 мирних жителів Донецької області. За даними ОВА, 6 людей загинули в Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.